Për 24 orë: 84 aktakuza kundër 104 personave dhe 12 të ndaluar

Po ashtu, prokurori i shtetit, ka bërë 6 kërkesa për caktimin e paraburgimit për persona të ndryshëm, transmeton lajmi.net.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar gjithsej tre (3) persona për vepra të ndryshme penale. Gjithashtu, kjo prokurori ka ushtruar dy (2) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit, si dhe, ka ngritur ka ngritur 41 aktakuza, ndaj 47 personave.

Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 12 (dymbëdhjetë) aktakuza, për 13 (trembëdhjetë) persona për vepra të ndryshme penale të parapara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Po ashtu, një vetë-aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Manastericë – Komuna e Prizrenit, ndërmjet dy motoçiklistëve, me pasojë lëndime të rënda trupore.

Prokuroria Themelore e Pejës, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar 3 persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Në Departamentin për Krime të Rënda në këtë rokurori, është ndaluar një i dyshuar, lidhur me falsifikimin e dokumentacioneve të veteranëve luftatarë të UÇK-së, të cilat i janë gjetur në shtëpinë e tij gjatë bastisjes në Gremnik të Klinës. I dyshuari Xh.M., me aktvendim të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë.

Kurse, në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore të Pejës, gjatë 24 orëve janë ndaluar dy të dyshuar për veprat penale, përkatësisht “Dhunë në familje” dhe “Armëmbajtje paleje”. Me vendim të prokurorit të shtetit të dyshuarit janë ndalur për 48 orë.

Gjithashtu, në ketë prokurori, gjatë 24 orëve janë ngritur gjithsej 11 aktakuza, ndaj 11 të pandehurve. Po ashtu, kjo prokurori ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të miturëve, për veprën penale “Lëndim i Rëndë”.

Në Prokurorinë Themelore në Gjilan –Departamenti i Përgjtihshëm, gjatë 24 orëve të fundit, janë ngritur 3 (tri) aktakuza, ndaj 6 (gjashtë) personave, për këto vepra penale: “Lëndim i lehtë trupor”, “Dhunë në familje”, dhe “Asgjësimi apo dëmtimi pasurisë”.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 2 aktakuza, kundër 2 personave, për vepra të ndryshme penale. Gjithashtu, është bërë një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj M.K., për veprat penale” dhuna në familje” dhe “ lëndim i lehtë trupor”. Ndërkaq, është ndaluar një person për 48 orë, për veprën penale” dhuna në familje”.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ndaluar një person për veprën penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 KPRK. Po ashtu, kjo prokurori ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj një (1) personi, si dhe, ka marrë aktvendim për fillim të hetimeve për një (1) person për veprën penale “lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 i KPRK-së, si dhe, ka bërë një (1) kërsesë për sekuestrim. Prokuroria Themelore në Mitrovicë gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 14 aktakuza kundër 17 personave të ndryshëm për vepra penale të ndryshme.

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka ndaluar katër (4) persona për vepra të ndryshme penale, si dhe, ka paraqitur një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.

Në vijim gjeni raportin e veçuar për secilën prokurori.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore Prishtinë:

Prokuroria Themelore në Prishtinë, gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar gjithsej tre (3) persona për vepra të ndryshme penale.

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ushtruar dy (2) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ngritur 41 aktakuza, ndaj 47 personave.

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit kujdestar janë ndaluar gjithsej tre (3) persona për vepra të ndryshme penale. Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar personat me inicialet A.M., me dyshimin se ka kryer veprat penale “Ngacmimi” dhe “Shkelja e urdhërit mbrojtës”, dhe D.Ll., me dyshimin se ka kryer veprat penale “Kanosja”, “Asgjësimi apo dëmtimi i pronës”, si dhe veprën penale “Dhunë në familje”.

Departamenti për të Mitur, me urdhër të prokurorit kujdestar, është ndaluar personi me inicialet J.M., me dyshimin se ka kryer veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge”.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Prishtinë, gjatë 24 orëve të fundit ka ushtruar dy (2) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.

Departamenti i Përgjithshëm, ka bërë një (1) kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit A.B., me dyshimin se ka kryer veprat penale “Kanosja” dhe “Dhunë në familje”.

Departamenti i Krimeve të Rënda, ka bërë një (1) kerkësë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit F.S., me dyshimin se ka kryer veprën penale “Fajdeja”.

Aktakuzat:

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ngritur gjithsej 41 aktakuza, ndaj 47 personave.

Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur gjithsej 38 aktakuza ndaj 39 personave.

3 aktakuza ndaj 3 personave, për veprën penale “Sulmi”;

3 aktakuza ndaj 3 personave, për veprën penale “Vjedhja”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale ” Shpërdorimi i pasurisë së huaj”;

3 aktakuza ndaj 3 personave, për veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”;

2 aktakuza ndaj 2 personave, për veprën penale “Mashtrimi”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale”;

4 aktakuza ndaj 4 personave, për veprën penale “Kanosja”;

2 aktakuza ndaj 2 personave, për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”;

2 aktakuza ndaj 2 personave, për veprën penale “Lidhja e paautorizuar në shërbime”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Mundësimi i arratisjes së personave të privuar nga liria”;

1 aktaluzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Dhënia ose përdorimi i certifikatës së rreme të mjekut apo të veterinarit”;

2 aktakuza ndaj 2 personave, për veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Mundësimi ose detyrimi në prostitucion”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”;

2 aktakuza ndaj 3 personave, për veprën penale “Vjedhje e pyllit”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Shantazhi”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Lejimi i njehsorëve të ndryshuar të shërbimeve”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprat penale “Vetqgjyqësi” dhe “Lëndim i lehtë trupor”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprat penale “Lëndim i lehtë trupor” dhe “Sulmi seksual”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprën penale “Vjedhje e shërbimeve komunale”;

1 aktakuzë ndaj 1 personi, për veprat penale “Vjedhje” dhe “Kanosja”.

Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur gjithsej tre (3) aktakuza, ndaj 8 personave. Një aktakuzë ndaj të pandehurve F.B., K.R., dhe L.K., në drejtim të veprave penale “Trafikimi me njerëz” dhe “Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit”, një aktakuzë ndaj të pandehurit A.F., në drejtim të veprës penale “Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor” dhe një aktakuzë ndaj të pandehurve D.G., Y.A., dhe R.G., në drejtim te veprave penale “Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje” dhe “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”.

Prokuroria Themelore Prizren:

Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 12 (dymbëdhjetë) aktakuza, për 13 (trembëdhjetë) persona për vepra të ndryshme penale të parapara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Po ashtu, një vetë-aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Manastericë – Komuna e Prizrenit, ndërmjet dy motoçiklistëve, me pasojë lëndime të rënda trupore.

Aktakuzat:

Në Prokurorinë Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, janë ngritur 12 (dymbëdhjetë) aktakuza, për 13 (trembëdhjetë) persona për këto vepra penale: “Sulmi”,”Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave”, “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge” dhe “Rrezikimi i trafikut publik”sipas KPRK-së.

Raste tjera me interes për publikun:

Një vetë-aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Manastericë – Komuna e Prizrenit ndërmjet dy motoçiklistëve, me pasojë lëndime të rënda trupore.

Prokuroria Themelore Pejë:

Prokuroria Themelore e Pejës, gjatë 24 orëve ka ndaluar gjithsej 3 persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale.

Në Departamentin për Krime të Rënda në këtë prokurori, është ndaluar një i dyshuar, lidhur me falsifikimin e dokumentacioneve të veteranëve luftatarë të UÇK-së, të cilat i janë gjetur në shtëpinë e tij gjatë bastisjes në Gremnik të Klinës. I dyshuari Xh.M., me aktvendim të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë.

Kurse, në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë Themelore të Pejës, gjatë 24 orëve janë ndaluar dy të dyshuar për veprat penale, përkatësisht “Dhunë në familje” dhe “Armëmbajtje paleje”. Me vendim të prokurorit të shtetit të dyshuarit janë ndalur për 48 orë.

Gjithashtu, në ketë prokurori, gjatë 24 orëve janë ngritur gjithsej 11 aktakuza, ndaj 11 të pandehurve. Po ashtu, kjo prokurori ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të miturëve, për veprën penale “Lëndim i Rëndë”.

Prokuroria Themelore Gjilan:

Në Prokurorinë Themelore në Gjilan, gjatë 24 orëve të fundit, janë ngritur 3 (tri) aktakuza, ndaj 6 (gjashtë) personave, për vepra të ndryshme penale.

Aktakuzat:

Departamenti Përgjithshëm – ka ngritur 3 (tri) aktakuza, ndaj 6 (gjashtë) personave, për këto vepra penale: “Lëndim i lehtë trupor”, “Dhunë në familje”, dhe “Asgjësimi apo dëmtimi pasurisë”.

Prokuroria Themelore në Gjakovë:

Prokuroria Themelore në Gjakovë, gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 2 aktakuza, kundër 2 personave, për vepra të ndryshme penale.

Gjithashtu, është bërë një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj M.K., për veprat penale” dhuna në familje” dhe “ lëndim i lehtë trupor”.

Ndërkaq, është ndaluar një person për 48 orë, për veprën penale” dhuna në familje”.

Ndalimet e personave me urdhër të Prokurorit:

Me urdhër të prokurorit kujdestarë, është ndaluar një person për 48 orë, për veprën penale “ dhuna në familje”.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka bërë një kërkesë për caktimin e paraburgimit, ndaj një personi për veprat penale “ dhuna në familje”, nga neni 248 paragrafi 1 të KPRK-së, dhe veprën penale “ lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.

Aktakuzat:

Në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, për 24 orë janë ngritur 2 aktakuza, për vepra të ndryshme penale. Në Departamentin e Krimeve të Rënda, është ngritur një aktakuzë.

Aktakuzë kundër një personi, për veprën penale: “Sulmi seksual” nga neni 229 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. Ndërkaq, në Departamentin e Përgjithshëm, është ngritur një aktakuzë. Aktakuzë ndaj një personi për veprën penale “dhunë në familje”, nga neni 248 par.1 lidhur me par.2 te KPRK-ës.

7.Prokuroria Themelore në Mitrovicë:

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ndaluar një person për veprën penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 KPRK. Po ashtu, kjo prokurori ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj një (1) personi, si dhe, ka marrë aktvendim për fillim të hetimeve për një (1) person për veprën penale “lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 i KPRK-së.

Ndalimet e personave me urdhër të Prokurorit:

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka ndaluar një person për veprën penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 KPRK-së.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj një (1) personi, si dhe, ka marrë aktvendim për fillim të hetimeve për një (1) person për veprën penale “lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 i KPRK-së.

Sekuestrimet e përkohshme:

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka bërë një (1) kërsesë për sekuestrim.

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Mitrovicë gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur 14 aktakuza kundër 17 personave të ndryshëm për vepra penale të ndryshme.

Departamenti i Përgjithshëm i kësaj prokurorie, ka ngritur 12 aktakuza për 12 personave:

6 aktakuza kundër 6 persona per veprën penale “Vjedhja e sherbimeve komunale” nga neni 314 KPRK-së.

3 aktakuza kundër 3 personave për veprën penale “Lendim i lehtë trupor” nga neni 188 KPRK-së.

3 aktakuza kundër 3 personave për veprën penale “Vjedhje” nga neni 325 KPRK-së.

Ndërkaq, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur dy (2) aktakuza kundër pesë (5) personave për vepra të ndryshme penale;

1 aktakuzë kundër 1 personi për veprën penale “Vrasje në tentativë” nga neni 179 KPRK-së.

1 aktakuzë kundër 4 personave për veprën penale “Blerja posedimi i narkotikëve” nga neni 273 KPRK-së.

Prokuroria Themelore në Ferizaj:

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka ndaluar katër (4) persona për vepra të ndryshme penale

Gjithashtu, Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.

Ndalimet me urdhër të prokurorit:

Departamenti i Krimeve të Rënda- me urdhër të prokurorit kujdestar ka ndaluar dy (2) persona për shkak të dyshimit se kanë kryer veprat penale “Posedim i armës” nga neni 366/1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) dhe “Lëndim i rëndë trupor” nga neni 186 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ndërsa, Departamenti i Përgjithshëm, me urdhët të prokurorit kujdestar ka ndaluar dy (2) persona për shkak të dyshimit se kanë kryer vepraat penale”Vjedhje e rëndë” dhe “Lëndim i rëndë trupor”.

Kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit apo mas tjera:

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka paraqitur kërkesë në Gjykatën Themelore në Ferizaj për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të pandehur E.H., dhe E.S., për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge “ /Lajmi.net/