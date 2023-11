Pejë: Një e mitur dyshohet se është dhunuar – Japin detaje nga Prokuroria Një vajzë e mitur dyshohet se është dhunuar seksualisht nga një burrë në qytetin e Pejës. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi, shkruan lajmi.net. Ai tutje tregoi se i dyshuari është dërguar në mbajtje, dhe se konform ligjit do të veprohet me të. “Personi i dyshuar me urdher…