Pejë: Gruaja denoncon ish-bashkëshortin për frikësim, vazhdonte t’i dërgonte mesazhe, policia e arreston

Një rast i dhunës në familje është raportuar në Pejë, pasi një grua ka denoncuar ish-bashkëshortin e saj, i cili dyshohet se vazhdonte t’i dërgonte mesazhe edhe pas ndarjes së tyre. Sipas raportit policor, viktima, shtetase e Kosovës, është ndarë nga bashkëshorti para disa muajsh. Çifti ka dy fëmijë, ndërsa procedurat e shkurorëzimit janë ende…

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31/10/2026 08:40

Një rast i dhunës familje është raportuar Pejë, pasi një grua ka denoncuar ish-bashkëshortin e saj, i cili dyshohet se vazhdonte t’i dërgonte mesazhe edhe pas ndarjes tyre.

Sipas raportit policor, viktima, shtetase e Kosovës, është ndarë nga bashkëshorti para disa muajsh. Çifti ka dy fëmijë, ndërsa procedurat e shkurorëzimit janë ende proces gjyqësor.

Gruaja ka deklaruar se ish-bashkëshorti, po ashtu shtetas i Kosovës, vazhdon ta kontaktojë përmes mesazheve dhe se ndien frikë nga ai.

Pas raportimit rastit, i dyshuari është arrestuar.

Me vendim prokurorit, ai është dërguar mbajtje.

Raporti i plotë: 

DHUNË NË FAMILJE

Pejë 09.07.2026 – NN. Me 30.10.2026, është raportuar se viktima femër kosovare para disa muajve ishte ndarë nga bashkëshorti i saj me të cilin kanë dy fëmijë dhe se procedura e shkurorëzimit është në proces gjyqësor, por i dyshuari mashkull kosovar, vazhdon t’i dërgoj mesazh dhe se e njëjta ka frikë nga ai. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./lajmi.net/

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