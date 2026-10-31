Pejë: Gruaja denoncon ish-bashkëshortin për frikësim, vazhdonte t’i dërgonte mesazhe, policia e arreston
Një rast i dhunës në familje është raportuar në Pejë, pasi një grua ka denoncuar ish-bashkëshortin e saj, i cili dyshohet se vazhdonte t’i dërgonte mesazhe edhe pas ndarjes së tyre. Sipas raportit policor, viktima, shtetase e Kosovës, është ndarë nga bashkëshorti para disa muajsh. Çifti ka dy fëmijë, ndërsa procedurat e shkurorëzimit janë ende…
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Një rast i dhunës në familje është raportuar në Pejë, pasi një grua ka denoncuar ish-bashkëshortin e saj, i cili dyshohet se vazhdonte t’i dërgonte mesazhe edhe pas ndarjes së tyre.
Sipas raportit policor, viktima, shtetase e Kosovës, është ndarë nga bashkëshorti para disa muajsh. Çifti ka dy fëmijë, ndërsa procedurat e shkurorëzimit janë ende në proces gjyqësor.
Gruaja ka deklaruar se ish-bashkëshorti, po ashtu shtetas i Kosovës, vazhdon ta kontaktojë përmes mesazheve dhe se ndien frikë nga ai.
Pas raportimit të rastit, i dyshuari është arrestuar.
Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje.
Raporti i plotë:
DHUNË NË FAMILJE
Pejë 09.07.2026 – NN. Me 30.10.2026, është raportuar se viktima femër kosovare para disa muajve ishte ndarë nga bashkëshorti i saj me të cilin kanë dy fëmijë dhe se procedura e shkurorëzimit është në proces gjyqësor, por i dyshuari mashkull kosovar, vazhdon t’i dërgoj mesazh dhe se e njëjta ka frikë nga ai. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./lajmi.net/