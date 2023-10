Peja vazhdon me fitore, mbetet e vetmja në elitë me pesë fitore në po aq ndeshje Peja ka shënuar fitoren e pestë në pesë ndeshje në Prince Caffe Superligë. Pejanët kanë mundur Istogun me rezultat 84:69 (21:12, 25:17, 19:19, 19:21). Te vendasit u dalluan Beck Terwell me 26 pikë e 12 kërcime, John Chandler me 12 pikë, pesë kërcime e gjashtë asistime dhe Jacob Calloway me 18 pikë e gjashtë kërcime,…