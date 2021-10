Pedri mungon ndaj Atletico Madridit

Barcelona është duke u përballur me probleme të shumta në fillim të këtij edicioni, shkruan lajmi.net.

Gjiganti spanjoll përveç formës shumë të dobët që po kalon aktualisht, është duke u përballur edhe me mungesën e shumë futbollistëve shkaku i lëndimit.

‘Blaugranët’ nesër do të përballen me Atletico Madridin në derbin e xhiros, dhe listës së futbollistëve që do të mungojnë i është shtuar edhe Pedri Gonzalez.

Pedri pati një shqetësim në muskulin e këmbës dhe nuk stërviti me bashkëlojtarët sot, ai nuk është ftuar për ndeshjen ndaj Atleticos.

Kjo është lisa e plotë e futbollistëve të ftuar nga Ronald Koeman për derbin ndaj ‘Madrilenëve’. /Lajmi.net/