Peci: Ka unitet brenda partisë që deputeti Haxhi Avdyli të jetë në krye të Shëndetësisë Partia “Guxo” e cila është në bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje, shprehet e gatshme të marrë përgjegjësinë për ta drejtuar Ministrinë e Shëndetësisë, pas dorëheqjes së Rifat Latifit. Madje, kjo parti ka edhe emrin se kush do ta drejtonte shëndetësinë kosovare, në rast se arrihet një marrëveshje me VV-në. Kryetari i “Guxo”, Faton Peci, ka thënë…