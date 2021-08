PDK zyrtarizon Rrahim Tërnavën kandidat për kryetar të Fushë Kosovës

Qytetarët e Fushë Kosovës meritojnë një kryetar të ri, me vizion e energji të reja.

Kandidati i PDK-së për kryetar të ardhshëm të Fushë Kosovës, Rrahim Tërnava dhe kandidatët tanë për Kuvend Komunal kanë përvojën dhe programin më të mirë për të punuar më shumë për zhvillimin e kësaj komune.

Me besimin që do të marr më 17 tetor, Rrahim Tërnava do të jetë kryetar që i bashkon të gjithë qytetarët pa dallim, me vizionin e tij zhvillimor gjithëpërfshirës të komunës së Fushë Kosovës, sepse Rrahimi e njeh çdo sfidë që kanë qytetarët, dhe për to ofron zgjidhje.