PDK: Takimi me Kurtin nuk ishte për pazare, por për zgjidhje institucionale – koha që VV të reflektojë

28/02/2026 20:29

Sekretarja e Përgjithshme e Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Çitaku, ka publikuar një postim në të cilin thekson se takimi i kryetarit të partisë, Bedri Hamza, me kryeministrin Albin Kurti nuk ka pasur për qëllim “pazare politike”, por ofrimin e mundësive reale për të dalë nga krizat e vazhdueshme politike.

Sipas Çitakut, PDK ka shkuar në takim “me seriozitet, me përgjegjësi dhe me vullnet për zgjidhje”, duke ofruar kandidatura që do të garantonin siguri institucionale, balancë politike dhe personalitete që të ishin garant të rendit kushtetues. Ajo thekson se partia nuk ka shkuar për të ofruar “kundërkandidat formal për hir të inatit apo për konsum ditor politik”, transmeton lajmi.net.

“Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se secili prej nesh. Zgjedhja e Presidentit nuk është test force mes partive, por moment që përcakton stabilitetin institucional, besimin qytetar dhe orientimin tonë shtetëror,” shkruan Çitaku.

Ajo përfundon duke bërë thirrje që shumica parlamentare “të reflektojë” dhe të marrë përgjegjësinë për zgjedhjen e Presidentit.

Ky postim vjen pas deklaratave të kryetarit Hamza, i cili theksoi se PDK-ja ka ofruar një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet e reja, duke kërkuar që Presidenti të zgjidhet nga PDK-ja si zgjidhje për stabilitet institucional.

Postimi i plotë: 

Partia Demokratike e Kosovës është parti shtetformuese. Këtë e kemi dëshmuar në momentet më të vështira të vendit dhe këtë përgjegjësi e mbajmë edhe sot.
Në takimin me z. Kurti, Kryetari Hamza ka shkuar jo për të bërë pazare, por për të ofruar mundësi reale për të dalë nga ky cikël i pafundëm krizash politike në të cilin jemi katandisur prej kohësh. Kemi shkuar me seriozitet, me përgjegjësi dhe me vullnet për zgjidhje.
Ne kemi qenë të gatshmën të ofrojmë kandidatura që do të garantonin siguri institucionale, balancë politike dhe, mbi të gjitha, personalitete që do të ishin garant të rendit kushtetues. Nuk kemi shkuar për të ofruar kundërkandidat formal për hir të inatit apo për konsum ditor politik.
Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se secili prej nesh. Zgjedhja e Presidentit, nuk është test force mes partive, por është moment që përcakton stabilitetin institucional, besimin qytetar dhe orientimin tonë shtetëror.
Tani është koha që shumica parlamentare të reflektojë./lajmi.net/

