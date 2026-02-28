PDK: Takimi me Kurtin nuk ishte për pazare, por për zgjidhje institucionale – koha që VV të reflektojë
Sekretarja e Përgjithshme e Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Çitaku, ka publikuar një postim në të cilin thekson se takimi i kryetarit të partisë, Bedri Hamza, me kryeministrin Albin Kurti nuk ka pasur për qëllim "pazare politike", por ofrimin e mundësive reale për të dalë nga krizat e vazhdueshme politike.
Sekretarja e Përgjithshme e Partia Demokratike e Kosovës, Vlora Çitaku, ka publikuar një postim në të cilin thekson se takimi i kryetarit të partisë, Bedri Hamza, me kryeministrin Albin Kurti nuk ka pasur për qëllim “pazare politike”, por ofrimin e mundësive reale për të dalë nga krizat e vazhdueshme politike.
Sipas Çitakut, PDK ka shkuar në takim “me seriozitet, me përgjegjësi dhe me vullnet për zgjidhje”, duke ofruar kandidatura që do të garantonin siguri institucionale, balancë politike dhe personalitete që të ishin garant të rendit kushtetues. Ajo thekson se partia nuk ka shkuar për të ofruar “kundërkandidat formal për hir të inatit apo për konsum ditor politik”, transmeton lajmi.net.
“Kosova është më e madhe dhe më e rëndësishme se secili prej nesh. Zgjedhja e Presidentit nuk është test force mes partive, por moment që përcakton stabilitetin institucional, besimin qytetar dhe orientimin tonë shtetëror,” shkruan Çitaku.
Ajo përfundon duke bërë thirrje që shumica parlamentare “të reflektojë” dhe të marrë përgjegjësinë për zgjedhjen e Presidentit.
Ky postim vjen pas deklaratave të kryetarit Hamza, i cili theksoi se PDK-ja ka ofruar një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet e reja, duke kërkuar që Presidenti të zgjidhet nga PDK-ja si zgjidhje për stabilitet institucional.
