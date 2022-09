​PDK: Qeveria Kurti po tenton t’i shuajë pakënaqësitë qytetare duke shpërndarë lëmoshë

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) e ka quajtur lëmoshë për qytetarët pakon e qeverisë për përballje me inflacion të prezantuar të shtunën nga kryeministri Albin Kurti.

Koordinatori për ekonomi në PDK, Arben Mustafa ka thënë se kjo pako ekonomike, ka për qëllim “blerjen” e paqes sociale në kohën kur janë shpërfaqur kërkesat e shumta nga qytetarët.

“Pas disa muajve shumë të rëndë të ballafaqimit me rritjen e çmimeve dhe me krizë energjetike, Qeveria e Kosovës u kujtua apo më mirë të them u detyrua nga pakënaqësitë qytetare për t’u marrë me rrethanat e krijuara, duke prezantuar një pako të masave ekonomike, përmes zotimit të shumës prej 150 milionë eurove për subvencionim të disa kategorive shoqërore, të cilat ndonëse janë të mirëseardhura si hap, janë të pamjaftueshme dhe nuk zgjidhin asnjë problem real si përmbajtje. Dhe është krejt e natyrshme që diçka e tillë nuk mund të pritet nga një qeveri e cila operon me logjikë të impulseve e jo me plan të zhvillimit”, theksoi ai.

Mustafa u shpreh se qytetarët kanë nevojë për siguri ekonomike dhe ndihmat e tilla simbolike të varura nga kalkulimet politike të qeverisë, nuk mjaftojnë për t’u përballur me shtrenjtimin e kostos së jetesës.

“Me politika të tilla, Qeveria po dëshmon se bllokimin e investimeve kapitale e ka bërë për t’i grumbulluar depozitat në mënyrë që sa herë që të ketë krizë besimi te qytetarët apo kur partia në pushtet nuk i ka punët mirë ne terren, ta hapë kuletën e shtetit dhe të shpërndajë lëmoshë për ta zbutur mllefin e qytetarëve”, tha ai.

Mustafa duke akuzuar Qeverinë për mungesë vizioni dhe transparence, tregoi se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve po vazhdon të mos i shfrytëzojë instrumentet e akcizës dhe TVSH-së për ta zbutur rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve.

Sipas tij, sa i përket tregut të punës, skemat e punësimit të lansuara nga Qeveria, të promovuara me shumë pompozitet, janë të paefektshme dhe po shoqërohen me mungesë transparence për sa i përket numrit të përfituesve.

Mustafa tha se do të ishte e udhës që për një masë të tillë të pyetej dhe qeveria ta informojë publikun se cili është statusi i atyre masave.

“Duke mos performuar siç kërkohet në funksionet kyçe që ka në portfolion e saj, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është shndërruar në vetëm Ministri të Transfereve, me funksionin kryesor për të shpërndarë ndihma te kohëpaskohshme, të motivuara më tepër politikisht sesa për t’i adresuar problemet ekonomike e sociale në vend”, shtoi ai.

PDK vazhdimisht i ka bërë thirrje qeverisë për hartimin e masave të vërteta ekonomike e fiskale për për t’i evituar sfidat me të cilat sot po përballen qytetarët, por ajo ka dështuar të sigurojë mirëqenie e zhvillim ekonomik.

“Numri i atyre qytetarëve që do përfitojnë nga kjo shpërndarje e zorit, është më i vogël se numri i atyre që kanë nevojë për ndihmë, si pasojë e gjendjes në prag të falimentimit të sektorit privat, i cili sot nuk arrin t’i mbulojë pagat e punëtorëve, për shkak se s’ka asnjë investim publik nga ana e qeverisë dhe asnjë politikë në mbështetje të zhvillimit ekonomik. Kjo e përmbledhë fotografinë e punës së kësaj qeverie”, përfundoi Mustafa.