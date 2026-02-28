PDK mbledh sot Kryesinë mes afatit për zgjedhjen e presidentit të ri
Partia Demokratike e Kosovës do ta mbledh sot Kryesinë e partisë. Ky takim do të nis në orën 13:00. Kjo mbledhje e Kryesisë së PDK-së vjen teksa në vend po ndodh diskutimi për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri dhe derisa në horizont s’ka ndonjë skenar konkret për atë se kush do të jetë…
Lajme
Partia Demokratike e Kosovës do ta mbledh sot Kryesinë e partisë. Ky takim do të nis në orën 13:00.
Kjo mbledhje e Kryesisë së PDK-së vjen teksa në vend po ndodh diskutimi për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri dhe derisa në horizont s’ka ndonjë skenar konkret për atë se kush do të jetë shefi i ri i shtetit.
Partitë politike kanë kohë deri me datën 4 mars për t’i dhënë zgjidhje kësaj çështjeje dhe për të shmangur zgjedhjet e reja të cilat duhet të shpallen në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit të ri, raporton Express.
Presidentja aktuale Vjosa Osmani ka shprehur hapur dëshirën e saj edhe për një mandat, megjithatë duket që për emrin e saj s’ka pajtueshmëri as brenda partisë GUXO që dikur e kishte themeluar.
Nga LVV dhe GUXO kur janë pyetur për emrin e Osmanit kanë thënë se nuk i kanë votat dhe se për ta zgjedhur Osmanin s’bëhet fjalë për pak vota, por për së paku 15 të tilla.
Kurti ka theksuar se i duhet ndihma e opozitës për ta zgjedhur presidentin, gjë për të cilën ka zhvilluar edhe takime me Lumir Abdixhikun e Bedri Hamzën.