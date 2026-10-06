PDK mbledh Kryesinë në orën 10:00, sot skadon afati për zgjedhjen e Presidentit

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka bërë të ditur se PDK-ja do të mbajë sot mbledhjen e Kryesisë në orën 10:00. Mbledhja zhvillohet në një ditë kur përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, raporton lajmi.net Nëse deri në mesnatë nuk arrihet të zgjidhet Presidenti i ri, vendi rrezikon të…

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06/10/2026 09:23

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka bërë të ditur se PDK-ja do të mbajë sot mbledhjen e Kryesisë në orën 10:00.

Mbledhja zhvillohet në një ditë kur përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, raporton lajmi.net

Nëse deri në mesnatë nuk arrihet të zgjidhet Presidenti i ri, vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, që do të ishin cikli i katërt zgjedhor brenda dy vjetësh./Lajmi.net/

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