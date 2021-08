PDK kandidon Hyzer Rizanin për kryetar të Lipjanit

Ai është prezantuar nga kryetari Memli Krasniqi.

Postimi i plotë i kryetarit të PDK-së:

Hyzer Rizani, është kuadër që nga ditët e para të rinisë së tij brenda PDK-së, duke dëshmuar konsekuencë, qëndrueshmëri dhe vijimësi në vizionin e PDK-së.

Ai sot, është kuadër akademik me titullin doktor shkence, i cili jeton me brengat dhe sfidat e qytetarëve të Lipjanit, komunë e cila ka nevojë për më shumë zhvillim, më shumë të arritura dhe më shumë projekte që i sjellin mirëqenie qytetarëve të komunës së Lipjanit.

Hyzer Rizani, do t’i prijë komunës së Lipjanit me plotë energji, me ekipin e bashkëpunëtorëve që trajtojnë me prioritet problemet që kanë qytetarët e kësaj komune, me kreativitet, transparencë dhe llogaridhënie, sepse, Lipjani meriton më mirë dhe më shumë vepra të mira për qytetarët.

Prandaj, Hyzer Rizani është kandidat i PDK-së, për të bërë më të mirën për mirëqenien e lipjanasve, me energji të reja, projekte inovative dhe zbatim të ligjit, për qytetarët e komunës së Lipjanit!