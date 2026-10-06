PDK fillon mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme: UÇK-ja duhet të na bashkojë

Kryetari i Grupit Parlamentar të PDK-së, Arian Tahiri, ka njoftuar se u ka bërë thirrje të gjitha grupeve parlamentare dhe deputetëve për pjesëmarrje në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Sipas Tahirit, në rendin e ditës së kësaj seance është vetëm shqyrtimi dhe miratimi, në lexim të dytë, i Projektligjit për Dhomat e Specializuara,…

Lajme

06/10/2026 15:08

Kryetari i Grupit Parlamentar të PDK-së, Arian Tahiri, ka njoftuar se u ka bërë thirrje të gjitha grupeve parlamentare dhe deputetëve për pjesëmarrje në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës.

Sipas Tahirit, në rendin e ditës së kësaj seance është vetëm shqyrtimi dhe miratimi, në lexim të dytë, i Projektligjit për Dhomat e Specializuara, transmeton lajmi.net.

Përmes një postimi, Tahiri ka bërë të ditur se ftesa është dërguar te deputetët, duke kërkuar mbështetjen e tyre për mbajtjen e seancës.

“Sot, si Kryetar i Grupit Parlamentar të PDK-së, u kam përcjellë të gjitha grupeve parlamentare dhe, përkatësisht, secilit deputet ftesën për mbështetje dhe pjesëmarrje për seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit. Pika e vetme: shqyrtimi dhe miratimi në lexim të dytë i Projektligjit për Dhomat e Specializuara. UÇK-ja duhet të na bashkojë!”, ka shkruar Tahiri./lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Haradinaj mban sot konferencë për media

October 6, 2026

Zemaj: Kriza institucionale është opsioni i vazhdueshëm i Kurtit, LDK-ja nuk...

October 6, 2026

“Nuk mund të sillesh kështu” – Kurti tenton të tallet me...

October 6, 2026

Kurti për tensionet mbrëmë: Policia është më tolerante dhe profesionale se...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

Lajme të fundit

Haradinaj mban sot konferencë për media

Zemaj: Kriza institucionale është opsioni i vazhdueshëm i...

“Nuk mund të sillesh kështu” – Kurti tenton...

Kurti për tensionet mbrëmë: Policia është më tolerante...