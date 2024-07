PDK dhe LDK e dërguan statutin e UP-së në Kushtetuese, Nagavci: Do të fitohet edhe kjo betejë Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, ka thënë se pas Partisë Demokratike të Kosovës, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dërguar statutin e ri të Universitetit të Prishtinës në Gjykatën Kushtetuese. Nagavci në reagimin e saj tha se Universiteti i Prishtinës do ta fitojë edhe këtë betejë dhe sipas saj ngadalë por sigurt do të…