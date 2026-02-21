PD vendos protestën e radhës më 28 shkurt, Berisha kërkon mobilizim

Partia Demokratike do të zhvillojë protestën e radhës të shtunën, më 28 shkurt. Bëhet me dije se kryetari i PD-së, Sali Berisha, u ka kërkuar strukturave të partisë angazhim maksimal për të siguruar pjesëmarrje masive në tubim. Strategjia e protestës pritet të përcaktohet nga forumet e PD-së, të cilat do të vendosin mbi formatin dhe…

Lajme

21/02/2026 22:09

Partia Demokratike do të zhvillojë protestën e radhës të shtunën, më 28 shkurt. Bëhet me dije se kryetari i PD-së, Sali Berisha, u ka kërkuar strukturave të partisë angazhim maksimal për të siguruar pjesëmarrje masive në tubim.

Strategjia e protestës pritet të përcaktohet nga forumet e PD-së, të cilat do të vendosin mbi formatin dhe organizimin e saj.

PD zhvilloi dje (20 shkurt) protestën e tretë kombëtare para kryeministrisë, që u shoqërua me tensione dhe akte dhune. Molotovë, mjete piroteknike, gurë dhe mjete të tjera të forta u hodhën në drejtim të godinës së Kryeministrisë dhe Parlamentit, ndërsa policia u kundërpërgjigj në disa episode me gaz dhe ujë.

Policia e Tiranës bëri të ditur, se ka identifikuar 46 persona, ku janë arrestuar 18 ndërsa janë proceduar penalisht 28 të tjerët./rtsh/

