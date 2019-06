PD: Rama të mos e çojë popullin në vëllavrasje, të dorëhiqet

“U dëgjua regjisori Damian Gjiknuri i cili me paratë e shqiptarëve dhe me grupin e gangsterëve kishte shkaktuar “tërmet”! U dëgjua Ulsi Manja, i cili pas atyre “vjedhjeve” u gradua Kryetar i Komisionit të Ligjeve, njeriu që do të bënte dhe po bën Reformën në Drejtësi, ose siç i themi ne nga Dibra “Me i var ujkut mëlçitë për qafe” U dëgjua Saimir Tahiri i cili flet me shefat politik policor për vjedhje votash si dhe politizimin e kupolës se Policisë së Shtetit! U dëgjuan drejtorët e institucioneve dhe të bashkisë, që herë bënin pazare për vota e herë bënin presion duke ofenduar, poshtëruar e intimiduar votuesit!”, tha Gjunkshi.

Sipas Gjunkshit këto përgjime tregojnë qartë se kjo qeveri është jo legjitime.

“Pushteti vendor në Dibër është blerë me paratë e pista të drogës dhe të krimit. Përgjimet tregojnë se: Policinë vendore Dibër dhe Policinë e Shtetit e drejtojnë banditë, bashkëpunëtorë të krimit dhe matrapazë votash. Që mësuesit zhdukeshin nga vendi i punës, nëse nuk deklaronin votën hapur. Këto përgjime treguan se të gjithë këto ministra, deputetë, drejtorë përfshi edhe vetë Kryeministrin, funksiononin sipas skenarit të bosit te krimit Imer Lala” shtoi përfaqësuesi i PD

Nga selia e PD, ai i bëri thirrje Kryeministrit që të mos e çojë popullin në vëllavrasje dhe të dorë-hiqet.

“Në këtë situatë tejet të rëndë, me pasoja të pa parashikueshme për vendin; për të mos e dërguar popullin në vëllavrasje, i bëjmë thirrje Kryeministrit dhe qeverisë të dorë-hiqen menjëherë nga ëndrrat diktatoriale për të bërë votime komuniste! Të shkarkohet dhe të merret nën hetim menjëherë Ulsi Manja nga Kryetar i Komisionit të Ligjeve, si njeri i pabesueshëm për të ndjekur reformën në drejtësi. Të arrestohet Damian Gjiknuri si truri i vjedhjeve të votave në Dibër. I bëj thirrje ushtar Lleshajt që të distancohet nga kjo bandë e organizuar kriminale”, tha ai.

Gjunkshi theksoi se ky grup i mirë strukturuar kriminal, në kundërshtim me ligjin dhe Kushtetutën zgjodhi marionetën e tyre Arta Marku si Prokurore e Përgjithshme e Përkohshme, personi që së bashku me ekipin e saj varrosën të gjitha dosjet e krimit duke përfshirë edhe dosjen 184!

“Harrojeni që në këto kushte dhe me këtë bandë kriminale mund të realizoni votimet me datë 30 Qershor 2019”, tha ai.

Gjunkshi u bëri thirrje dibranëve dhe të gjithë shqiptarëve të bashkohen ditën e Premte në orën 20:00 para Kryeministrisë, për të protestuar dhe për të larguar këtë qeveri kriminale. /tch