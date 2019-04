PD krijon nesër koalicionin opozitar, ja partitë që do nënshkruajnë

Mësohet se nesër në orën 09:00 të mëngjesit PD do të nisë firmosjen e marrëveshjeve për krijimin e koalicionit opozitar.

Siç bëhet me dije, me koalicionin e PD bashkohen partitë kryesore të opozitës, që kërkojnë zgjedhje të lira e të ndershme pa Edi Ramën kryeministër.

Mësohet se kjo do jetë një nga pikat e marrëveshjes për krijimin e koalicionit opozitar, i cili synon krijimin e një qeverie tranzitore që do të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme dhe do t’i hapë rrugë drejtësisë për të ndëshkuar ata politikanë që janë faktuar se kanë blerë zgjedhjet.

Disa nga partitë nënshkruese janë: LSI, PR, LZHK, PBDNJ, PAA, PDK, PDIU. /tch