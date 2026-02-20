PD-ja: Mbi 40 persona të shoqëruar nga policia pas protestës

Lajme

20/02/2026 23:39

Mbrëmjen e së premtes, protesta e opozitës në Tiranë shkaktoi përplasje mes protestuesve dhe policisë.

Tubimi nisi para Kryeministrisë dhe u tensionua pas fjalës së kreut të Partia Demokratike, Sali Berisha.

Raportohet se janë hedhur molotovë dhe mjete piroteknike, ndërsa policia përdori ujë, gaz lotsjellës dhe bomba zhurmuese për shpërndarjen e turmës.

Përplasjet vijuan pranë Kuvendit të Shqipërisë, ku u raportuan dy të lënduar, njëri prej të cilëve u dërgua në spital. Një automjet policie u përfshi nga flakët, ndërsa tensione pati edhe pranë Xhamisë së Namazgjasë.

