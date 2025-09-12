Pavard debuton me gol te Marseja, feston me ‘Shqiponjë’ për të përshëndetur bashkëshorten shqiptare
Benjam Pavard ka shënuar në debutimin e tij me Marsejën. 29-vjeçari gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 20-të, për të dyfishuar shifrat ndaj Lorient.
Çfarë ra në sy ishte festa me shqiponjën e mbrojtësit.
Pavard vendosi kështu për shkak të lidhjes me partneren shqiptare, Kleofina Pnishi.
Francezi është i huazuar te Marseja, pasi kartonin e tij e zotëron Interi.
Në fund të sezonit klubi francez gëzon të drejtën për të blerë kartonin.