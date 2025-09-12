Pavard debuton me gol te Marseja, feston me ‘Shqiponjë’ për të përshëndetur bashkëshorten shqiptare

Benjam Pavard ka shënuar në debutimin e tij me Marsejën. 29-vjeçari gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 20-të, për të dyfishuar shifrat ndaj Lorient. Çfarë ra në sy ishte festa me shqiponjën e mbrojtësit. Pavard vendosi kështu për shkak të lidhjes me partneren shqiptare, Kleofina Pnishi. VIDEO Francezi është i huazuar te Marseja, pasi…

Sport

12/09/2025 22:14

Benjam Pavard ka shënuar në debutimin e tij me Marsejën. 29-vjeçari gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 20-të, për të dyfishuar shifrat ndaj Lorient.

Çfarë ra në sy ishte festa me shqiponjën e mbrojtësit.

Pavard vendosi kështu për shkak të lidhjes me partneren shqiptare, Kleofina Pnishi.

VIDEO

Francezi është i huazuar te Marseja, pasi kartonin e tij e zotëron Interi.

Në fund të sezonit klubi francez gëzon të drejtën për të blerë kartonin.

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2025

Antonio Rüdiger do t’i mungojë Realit deri më 2026-ën, shkaku i lëndimit

September 12, 2025

Elbasan Rashani transferohet te kampionët e Australisë, Melbourne City

September 11, 2025

Agim Ademi në Tiranë, takohet me presidentin e UEFA-s dhe PSG-së:...

September 11, 2025

UEFA konfirmon se ku do të luhet finalja e Champions dhe...

September 11, 2025

Zhegrova zbulon se a do të luajë në derbi kundër Interit

September 11, 2025

Zhegrova: Edi Rama më ndihmoi me pasaportën shqiptare – mund t’i...

Lajme të fundit

Basha uron kryetarin e ri të Kuvendit të...

“Jam takuar edhe me Kurtin”, Hamza njofton se...

I dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk del para gjykatës të martën

Oriola Marashi debuton në muzikë: Një kapitull i ri fillon sot