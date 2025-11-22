Paul Pogba rikthehet në fushë pas dy vjetëve, emocionon të gjithë: Nuk ishte faji im

Mesfushori francez, Paul Pogba luajti gjashtë minuta me fanellën e Monacos ndaj Rennes në Ligue 1. Në fundin e ndeshjes, ai ra në sexhde dhe falënderoi Zotin. “Futbolli për mua s’ka mbaruar. Kam punuar dhe kam pritur për më shumë se dy vjet për t’u rikthyer. Mezi prisja. Ka momente kur djalli përpiqet të të…

22/11/2025 23:22

Mesfushori francez, Paul Pogba luajti gjashtë minuta me fanellën e Monacos ndaj Rennes në Ligue 1.

Në fundin e ndeshjes, ai ra në sexhde dhe falënderoi Zotin.

“Futbolli për mua s’ka mbaruar. Kam punuar dhe kam pritur për më shumë se dy vjet për t’u rikthyer. Mezi prisja. Ka momente kur djalli përpiqet të të flas në kokën tëndë për të thënë se ka mbaruar… por ekziston një Zot i mirë dhe unë i besova vetës time.

“Nuk kam bërë asgjë, nuk ishte faji im”, u shpreh lojtari francez pas ndeshjes.

Kujtojmë që skuadra e Monacos pësoi humbje 4:1 ndaj Rennes

