Paul Burrell thotë se Mbretëresha është ‘gati për të luftuar’ për autobiografinë e Harry -t

Paul Burrell ka pohuar se Mbretëresha është gati të “luftojë” kundër autobiografisë së Princit Harry, shkruan mirror.co.uk.

Duka i Sussex – i cili së bashku me gruan e tij Meghan Markle u larguan si punonjës të familjes mbretërore vitin e kaluar – do të lëshojë një autobiografi vitin e ardhshëm, i cili do të dokumentojë “përvojat, aventurat, humbjet dhe mësimet e jetës që kanë ndihmuar në formimin” e tij në atë që është sot, transmeton lajmi.net.

Dhe tani Paul ka thënë se Mbretëresha po “avokon” dhe është gati të përballet me Harry dhe Meghan kur të dalë autobiografia e tij.

Ai i tha revistës Closer: “Mbretëresha që merret me avokat është absolutisht e paparë – është mënyra e saj për të thënë,” Mjaft më tani “.

“Mbretëresha është një grua e ngrohtë, e drejtë, besnike, falëse, e dhembshur – por nëse e kapërceni atë më shumë se një herë, ose i thoni gënjeshtra, ju humbni respektin e saj. Dhe duket se gjërat kanë shkuar shumë larg – Harry dhe Meghan nuk tregojnë shenja të ndalimit të raketave.

“Në atë kohë, rregulli” kurrë mos u anko, kurrë mos shpjego “mund të funksiononte dhe shtoi misterin dhe privatësinë e anëtarëve të familjes mbretërore. Në ditët e sotme, me sa shpejt udhëtojnë lajmet dhe mediat sociale, thjesht nuk mund të funksionojë, veçanërisht duke pasur parasysh Pretendimet e Harry dhe Meghan “.

Dhe Paul pretendon se monarku është “i shqetësuar për atë që mund të vijë më pas” nga Harry dhe Meghan, të cilët tani banojnë në Kaliforni.

Ai shtoi: “Ky rrjedhje e vazhdueshme informacioni nga përtej Atlantikut, e cila duket e pafund, ka potencialin për të bërë një dëm të tmerrshëm si për monarkinë ashtu edhe për familjen e saj.

Ai tha se ai dyshon se Mbretëresha është “e shqetësuar” për atë që mund të vijë më pas nga nipi i saj dhe gruaja e tij, dhe se ajo mund të detyrohet të “luftojë”.

Harry u zotua se kujtimet e tij të para do të tregojnë se sa të përbashkëta ka me të tjerët, pavarësisht statusit të tij mbretëror.

“Unë po e shkruaj këtë jo si princi që kam lindur, por si njeriu që jam bërë,” tha ai në një deklaratë.

Kam veshur shumë kapele gjatë viteve, fjalë për fjalë dhe figurative, dhe shpresoj që në tregimin e historisë sime – lartësitë dhe uljet, gabimet, mësimet e nxjerra – unë mund të ndihmoj të tregoj se pavarësisht se nga vijmë, ne kemi më shumë të përbashkëta nga sa mendojmë “.

Ai shpjegoi gjithashtu se si ishte “thellësisht mirënjohës” për të ndarë atë që ka mësuar.

“Unë jam thellësisht mirënjohës për mundësinë për të ndarë atë që kam mësuar gjatë jetës sime deri më tani dhe i emocionuar që njerëzit të lexojnë një përshkrim të dorës së parë të jetës sime që është i saktë dhe plotësisht i vërtetë,” shtoi ai./Lajmi.net/