Pasi puthi Edin në buzë, Ana e Për’puthen shpërthen në lot

Ana e cila gjatë sezonit të dytë ishte përjashtuar nga emisioni për shkak të skandalit me Arjol Lulin, tanimë është rikthyer sërish në Për’puthen 3.

Ajo njihet si një femër goxha provokuese e cila me tu bërë pjesë e emisionit shkaktoi përcarje mes konkurrentëve tjerë.

Pas saj në emision janë kthyer edhe Mevlani dhe Eduard Kuci, me këtë të fundit Ana ka thelluar goxha shumë raportet.

Në një moment sa po përballej me Erjonin dhe Mikelën, Ana u ngrit në këmbë dhe puthi Edin me arsyetimin për t’i thënë Erjonit se me Edin s’po bën lojë.

Tutje u zhvilluar një debat i fortë mes dy djemëve, ku kjo nuk ka ndikuar mirë te Ana mbase duke e parë veten fajtore dhe shpërtheu në lot./Lajmi.net/

