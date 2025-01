Pasi i moshuari e kritikoi në sy dje në Istog, Kurti ofendoi gazetarët duke i quajtur “rrenca”

Kryeministri i Kosovës, njëherësh lideri i VV-së, Albin Kurti dje ka qëndruar në Istog.

Përgjatë realizimit të fushatës në këtë komunë, Kurti ka vizituar edhe të moshuarit, meqë rast një nga të moshuarit që ishte i pranishëm aty ia tha edhe disa të vërteta Kurtit, që siç duket nuk i pëlqyen fare.

Ai i tregoi Kurtit se sa të ulëta janë pensionet e sa të larta i kanë pagat deputetët e tij.

E pas kësaj, Kurti më vonë foli për gazetarët, e analistët që siç duket nuk hezitoi as t’i ofendojë.

Kurti i ka quajtur gënjeshtarë ata që punojnë nëpër portale e që paraqiten nëpër studio televizive.

Duke iu referuar me termin ‘rrenca’, ai ka hedhur akuza të rënda drejt mediave. Këto akuza ai i bëri dje gjatë një takimi që pati me banorët e Istogut në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 9 shkurtit.

Ai, madje ka marrë rolin e ekspertit duke i treguar të pranishmëve se ato çka ata lexojnë, ‘nuk janë hiç lajme’. “Kështu që kurrë ma shumë rrenca se tash nëpër portale e nëpër studio televizive s’ka pas”, ishin akuzat e Kurtit.

Në këtë formë ai ka sulmuar mediat nga një restoran në Istog.

Ky është fjalimi i plotë i Kurtit në te cilin ai linçon mediat si ‘rrenca’. Deklaratën mund ta gjeni pas minutë 18:00

Sa i përket çka dëgjoni, e di që nuk e keni kollaj. Kurrë ma vështirë me i ngu lajmet në Kosovë nuk ka qenë. A e dini pse? Jo për shkak se ka lajme të rrejshme, por për shkak se nuk janë lajme hiç. Plot prej tyre janë opinione, të ambalazhuara si lajme.

Ktyneherë kur kemi ngu lajme, kanë qenë të vërteta, faktike për ngjarje të caktuara. Ndërkaq opinionet ke mujtë me u pajtu, ke mujtë mos me u pajtu me to. Po tash janë përzi këto dy gjëra, kjo po shkakton shumë konfuzion te populli jonë. Ju e dini shumë mirë, me bo me ni tri herë të njëjtën rrenë, ti thu: nashta nuk o bash qashtu, po diçka ka. Epo s’ka kurrgjë. Pra, këta e kanë gjetë formulën me përsëritë rrenën që me shkaktu dyshimin.

Këtyre ju mjafton që ju me dyshu, në Qeverinë e Kosovës ose në Lëvizjen Vetëvendosje. Pra, dyshimi shkaktohet nëpërmjet përsëritjes së rrenës. Epo të ju them të drejtën, nëse dikush rren njëherë, unë gati jam për me e falë, veç nëse ma përsëritë rrenën është rrenc. Përsëritja e rrenës të bën rrenc.

Me rrejtë një herë jo domosdoshmërisht je rrenc, se mundesh me qenë i keqinformum, por me përsëritë rrenën. Kështu që kurrë ma shumë rrenca se tash nëpër portale e nëpër studio televizive s’ka pas./Lajmi.net/