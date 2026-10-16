Pas vendimit të Supremes, NPB-ja fton mediat në konferencë

Ndërmarrja Publike Banesore (NPB) do të mbajë sot konferencë për media, pas vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës për kthimin në rigjykim të kontestit gjyqësor që lidhet me ndërmarrjen dhe tri kompani private. Sipas njoftimit të dërguar mediave, konferenca do të mbahet më 16 tetor, nga ora 15:30, në zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore. Në…

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16/10/2026 13:50

Ndërmarrja Publike Banesore (NPB) do mbajë sot konferencë për media, pas vendimit Gjykatës Supreme Kosovës për kthimin rigjykim kontestit gjyqësor lidhet me ndërmarrjen dhe tri kompani private.

Sipas njoftimit dërguar mediave, konferenca do mbahet 16 tetor, nga ora 15:30, zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore. njoftim nuk janë dhënë detaje tjera rreth përmbajtjes adresimit, transmeton lajmi.net.

Vendimi i Gjykatës Supreme, i bërë publik sot, ka bëjë me kontestin ndërmjet NPB-së dhe kompanive “Made Group Construction”, “Arkos” dhe “Madekos”, ku palë ndërhyrëse është edhe Komuna e Prishtinës.

Gjykata Supreme ka aprovuar si bazuara revizionet e paraqitura nga palët dhe ka prishur aktgjykimet e Gjykatës Komerciale shkallës parë dhe dytë, duke e kthyer çështjen për rigjykim.

Sipas arsyetimit publikuar, Supremja ka konstatuar shkelje thelbësore procedurës kontestimore dhe zbatim gabuar drejtës materiale, duke vlerësuar se gjendja faktike nuk ishte vërtetuar plotësisht dhe drejt.

Kontesti që lidhet me 32.5 milionë euro

Rasti ka bëjë me një kontest për përmbushjen e kontratës ose kompensimin e dëmit material, përfshirë fitimin e humbur. herët, Gjykata Komerciale e kishte obliguar NPB-në t’u paguante tri kompanive gjithsej 32.5 milionë euro emër fitimit humbur, lidhur me një kontratë bashkëinvestimi vitit 2021 nuk ishte realizuar.

Për shkak procedurës përmbarimore lidhej me këtë rast, llogaritë bankare ndërmarrjes ishin bllokuar, situatë kishte ngritur shqetësime edhe për funksionimin e saj dhe pagesën e punëtorëve.

Me kthimin e çështjes rigjykim, kontesti do shqyrtohet sërish nga gjykata e shkallës parë, e cila duhet t’i marrë parasysh udhëzimet e Gjykatës Supreme.

Konferenca e paralajmëruar për orën 15:30 pritet japë shumë sqarime nga NPB-ja lidhur me vendimin dhe hapat e mëtejshëm ndërmarrjes. /Lajmi.net/

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