Pas takimeve me Kurtin e Osmanin, Lajçak darkon me Besnik Bislimin

Ai ka darkuar me të në njërin prej restauranteve të Prishtinës, ku edhe ka diskutuar me të për hapat e mëtutjeshëm në procesin e dialogut, shkruan lajmi.net.

Në lidhje me takimin që ka pasur me Bislimin, Lajçak ka shkruar në Twitter.

“Me zv/kryeministrin e parë të Kosovës diskutuam një numër të çështjeve të rëndësishme që duhet të adresohen në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe si të bëhet progres në to”, ka shkruar Lajçak. /Lajmi.net/

With First Deputy Prime Minister of Kosovo @BislimiBesnik, I discussed

a number of important issues to be addressed in the Dialogue on normalisation of relations with Serbia and how to make progress on them. pic.twitter.com/faMcNvBYUd

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) November 26, 2021