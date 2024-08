Pas sulmit të Hezbollahut, Izraeli shpall gjendje të jashtëzakonshme

Kjo do të thotë se i jep Forcave të Mbrojtjes të Izraelit (IDF) autoritetin për të vendosur kufizime në lëvizjen e civilëve.

Pas vlerësimit të fundit të situatës, Gallant deklaroi një “situatë të veçantë në frontin e brendshëm” në të gjithë Izraelin, sipas një deklarate nga ministria e Mbrojtjes.

Vëzhguesit ushtarakë izraelitë parashikuan një sulm të rëndësishëm nga Hezbollahu si hakmarrje për sulmet e mëparshme ajrore izraelite ndaj udhëheqjes së tij.

Hezbollahu tha se nisi një sulm masiv me dron dhe raketë ndaj Izraelit në përgjigje të vrasjes së komandantit të saj të lartë në një periferi të Bejrutit muajin e kaluar. /Telegrafi

Over 100 projectiles have been fired at Israelis since this morning.

This is Hezbollah’s goal—destroying homes and targeting our civilians.

We will continue operating to ensure all of our civilians are safe and protected against terrorism. pic.twitter.com/Z1NWWchIUP

— Israel Defense Forces (@IDF) August 23, 2024