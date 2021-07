Pas pushimeve në Greqi me Justin, Hailey Bieber rikthehet në Los Angeles

Ajo ishte duke shijuar një pushim në ishullin grek të Mykonos me burrin e saj Justin Bieber vetëm disa ditë më parë.

Dhe, Hailey Bieber të premten u pa të dilte nga zyra në West Hollywood, transmeton lajmi.net.

Modelja 24-vjeçare arriti të bashkonte instinktet e saj të përsosur të modës me disa sende të gatshme për biznes, përfshirë një xhaketë gri me shirita.

Hailey, kishte një xhaketë të shkurtër me dy xhama me xhaketa me bluzë të gjerë dhe supet imponuese të mbushura.

Ajo e la të hapur për të treguar barkun e saj të hijshëm falë bluzës së saj të thjeshtë të prerjes së zezë.

Bukuroshja e kombinoi xhaketën e saj me shirita me pantallona të palosura me bel të lartë në një model.

Ajo i kishte flokët të stilizuara drejt poshtë shpinës së saj, dhe e rrumbullakosi ansamblin me disa atlete të bardhë.

Hailey, gjithashtu aksesorizoi dukjen me një çantë të zezë dhe syze dielli të holla për të zbutur diellin therrës.

Ajo ishte e përgatitur në rast të bëhej ftohtë më vonë gjatë ditës me një xhup me ngjyrë krem të butë, të mbështjellë nën krahun e saj.

Vajza e Stephen Baldwin ka qenë në modalitetin e udhëtimit gjatë gjithë qershorit.

Në fillim të muajit, ajo ndau foto nga një pushim tropikal në plazh me Justin, para se të nisej në Cabo San Lucas të Meksikës me miken e saj të ngushtë Kendall Jenner dhe disa nga miqtë e tyre femra.

Më 21 qershor, ajo dhe ylli i pop-it u ndalën nga Parisi dhe patën një takim privat me Presidentin francez Emmanuel Macron dhe gruan e tij për të diskutuar ‘çështjet e rinisë’ në një festë franceze me temë muzike./Lajmi.net/