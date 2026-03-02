Pas përfundimit të spektaklit, Ludo dhe Londrimi shfaqen sërish bashkë

Edhe pse gara ka përfunduar, marrëdhënia mes Ludës dhe Londrimit duket se vazhdon jashtë shtëpisë.

Pas finales së madhe që mbërtheu publikun, dyshja kanë treguar se raporti i tyre shoqëror ka mbetur i pandryshuar.

Gjatë ditës së sotme, Londrimi publikoi në rrjetet sociale një video ku shfaqet duke kërcyer krah Ludës.

Në sfond dëgjohet kënga “Maria”, ndërsa të dy duken në humor të mirë dhe plot energji, duke e shijuar momentin.

Videoja është pritur me reagime pozitive nga ndjekësit, të cilët e kanë komentuar si një moment argëtues dhe spontan mes tyre.

