Pas përfshirjes së saj në përgjimet e policisë reagon Zaimina Vasjari

Prokuroria dhe policia ka regjistruar 312 episode ku efektivët e policisë në pikën e kalimit kufitar në morinë kanë marrë ryshfete me qëllim kalimin e personave të cilët ishin në shkelje.

E në përgjimet e policëve të arrestuar në Morinë ka dalë edhe këngëtarja shqiptare, Zaimina Vasjari.

Ky aksion kishte për qëllim goditjen e policëve të korruptuar, por që në mesin e tyre del edhe emri i këngëtares.

Bëhet me dije se Zaimina ka kaluar kufirin në Morinë, me fëmijët, pa prokurën e posaçme.

“Panorama Plus” kontaktoi me këngëtaren për të marrë variantin e saj të ngjarjes. Duket se me lajmet e që qarkullojnë që prej ditës së djeshme, Zaimina nuk ka pasur mundësi të njihej, deri para komunikimit tonë me të.

“Unë kam një fëmijë tre javësh, dhe se kam lexuar fare, nuk kam kohë të merrem”, ka thënë ekskluzivisht artisja.

Megjithatë në prononcimin e saj, ajo ka mohuar lajmin se ka udhëtuar drejt Kosovës me fëmijët pa prokurë.

“Është thjesht një lajm portalesh. Nuk është e vërtetë, unë nuk kam kaluar asnjëherë në Morinë me fëmijët. Kam një fëmijë tre javësh dhe po kaloj një kohë shumë të bukur. Nuk dua që emri im të lakohet nëpër portale për këtë çështje”, është shprehur këngëtarja, e cila ka mohuar kështu përfshirjen e saj në përgjimet e policëve të arrestuar.