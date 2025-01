Pas pajtimit me Don Xhonin, Stresi: Jemi në bisedime që të pajtojmë Adelinën me Leonorën Arkimed Lushaj – Stresi dhe Don Xhoni kanë lënë pas të gjitha hatërmbetjet me njëri-tjetrin. Ata janë pajtuar së fundmi dhe ndërmjetësues i tyre ka qenë ish-deputeti i LDK-së, Gani Geci. Pas kësaj, reperi nga Shqipëria ka bërë një reagim me një postim të ndarë në InstaStory. “Jemi në bisedime e sipër tash me pajtu…