Pas katër ditësh kërkime, gjendet në Prishtinë 31-vjeçari i zhdukur nga Ferizaj

Pas katër ditësh kërkimesh, është gjetur 31-vjeçari nga Ferizaj, zhdukja e të cilit ishte raportuar nga familjarët më 11 nëntor. Sipas Policisë së Kosovës, ai ishte larguar nga shtëpia më 10 nëntor dhe nuk ishte kthyer më. “Pas katër ditësh kërkimi, më 15.11.2026, rreth orës 01:30, personi i raportuar i zhdukur është gjetur në Prishtinë,…

Lajme

15/11/2026 10:47

Pas katër ditësh kërkimesh, është gjetur 31-vjeçari nga Ferizaj, zhdukja e cilit ishte raportuar nga familjarët 11 nëntor.

Sipas Policisë Kosovës, ai ishte larguar nga shtëpia 10 nëntor dhe nuk ishte kthyer më.

“Pas katër ditësh kërkimi, 15.11.2026, rreth orës 01:30, personi i raportuar i zhdukur është gjetur Prishtinë, gjendje mirë shëndetësore dhe pas është kthyer shtëpi”, thuhet njoftimin e policisë.

Për rastin janë njoftuar Sektori Rajonal i Hetimeve dhe prokurori, cilët po e trajtojnë rastin. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2026

Mbi 11 mijë persona flasin shqip në rajonin e Bazelit, shqiptarët...

November 15, 2026

Operacioni “Heshtja” godet grupin e kokainës në Prishtinë, arrestohen gjashtë persona...

November 15, 2026

​Protesta në Tiranë, arrestohen 3 persona dhe procedohen 18 të tjerë...

November 15, 2026

Strategjia për ish-krerët e UÇK-së në fazën vendimtare, veprimet mbesin konfidenciale...

November 15, 2026

​Zelenskyy: SHBA-ja propozon që Ukraina t’i lëshojë tokë Rusisë në këmbim...

November 14, 2026

Netanyahu i bën thirrje rivalit politik për qeveri të unitetit kombëtar,...

Lajme të fundit

Mbi 11 mijë persona flasin shqip në rajonin...

Operacioni “Heshtja” godet grupin e kokainës në Prishtinë,...

​Protesta në Tiranë, arrestohen 3 persona dhe procedohen...

Strategjia për ish-krerët e UÇK-së në fazën vendimtare,...