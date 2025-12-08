Pas eksperiencës njëjavore në “Grande Fratello”, Dolce rikthehet në Big Brother Kosova
Dolce, banore e Big Brother VIP Kosova, përfundoi një eksperiencë njëjavore në versionin italian të programit, Grande Fratello.
Ky ishte një lajm i veçantë, pasi është hera e parë që një pjesëmarrëse e BBVK viziton shtëpinë e GF.
Gjatë qëndrimit të saj në “Casa” të Grande Fratello, Dolce u prit me shumë kureshtje nga banorët italianë.
Ajo e përshkroi eksperiencën si unike dhe theksoi se ishte emocionuese dhe e pasur me përvoja të reja.
Rikthimi i saj në Big Brother Kosova normalisht që do të jetë ndryshe, me përvojën që ka fituar.
Publiku ka treguar interes të madh për kombinimin e dy formateve reality shou, duke e parë rikthimin e Dolces si një mundësi për surpriza dhe ngjarje të papritura.
Sidoqoftë, mbetet për t’u parë ditëve në vazhdim.