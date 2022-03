Pas deklaratave kërcënuese ndaj Kosovës, nga Presidenca kërkojnë që Vuçiqi të sanksionohet si Putini

Vela këto deklarime i ka bërë në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’, duke thënë se Vuçiqi, njësoj sikurse Putini, po nxit retorikë lufte ndaj shteteve fqinje, shkruan lajmi.net.

“Njësoj sikurse Putini, Vuçiq është i vetmi president shteti në rajonin tonë që kërcënon me veprime ushtarake kundër shteteve fqinje. Sikurse Putini, ai duhet të sanksionohet për rrezikimin e paqes dhe stabilitetit në rajon”, ka thënë shefi i kabinetit të presidentes.

Vela këtë reagim e ka bërë pas deklaratave të mbrëmshme të presidentit serb, i cili tha se “shqiptarët s’do ta kenë lehtë, nëse do të synojnë të shkaktojnë “stuhi” në veri të Kosovës”.

Deklarata me tone kërcënuese Vuçiqi ka pasur edhe pas suspendimit të kryetares së Gjykatës Themelore të Mitrovicës, Liljana Stevanoviq, duke aluduar se kryeministri Albin Kurti ka sulmuar Serbinë, duke ia mveshur vendimin kreut të ekzekutivit kosovar. /Lajmi.net/

❗️Like #Russia’s Putin, #Serbia’s Vučić is stocking war rhetoric against neighbors.

Like Putin, Vučić is the only head of state in our region that’s threatening military action against neighbors.

Like Putin, he shld be sanctioned for endangering peace & stability in the region. pic.twitter.com/KDlhWWsWbW

