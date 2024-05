Pas Danimarkës edhe Austria synon marrëveshje që të burgosurit të vuajnë dënimin në Kosovë

Qeveria e Austrisë dëshiron të mundësojë transferimin e të burgosurve të dënuar nga vendet joanëtare të BE-së për të vuajtur dënimin në Kosovë.

Ministri i Brendshëm austriak Gerhard Karner, i cili të hënën mori pjesë në një konferencë për migracionin në Kopenhagë, diskutoi këtë ide me ministrin danez të drejtësisë Peter Hummelgaard të martën, ka raportuar “Politico”.

“Objeksionet e paraburgimit si ato të planifikuara nga Danimarka në Kosovë janë gjithashtu pjesë e planit austriak të kancelarit federal Karl Nehammer”, ka thënë Karner

Në dhjetor 2021, Danimarka kishte nënshkruar një marrëveshje me Kosovën për të marrë me qira një burg në Kosovë për një periudhë prej vitesh – dhe në këmbim të 210 milionë eurove – 300 të burgosur të dënuar me dëbim do të zhvendosen.

Siç thotë ky medium planet janë ende në pritje, megjithatë, pasi traktati nuk është miratuar nga parlamenti i Kosovës.

“Ne duam të intensifikojmë më tej bashkëpunimin midis vendeve tona në fushën e sigurisë dhe luftës kundër krimit të organizuar”, tha Karner.

Në konferencën e migracionit, mbi 250 liderë politikë dhe organizata ndërkombëtare diskutuan zgjidhjet përmes partneriteteve me vendet jashtë BE-së për të menaxhuar ardhjet e refugjatëve dhe për të lehtësuar kthimet.

Kritikët thonë se planet e dëbimit minojnë rregulloret e azilit në BE dhe shkelin të drejtat e njeriut.