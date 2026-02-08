Pas afro një jave ndërprerje, rifillon prodhimi në njësinë A5 të Kosova A

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK Sh.A.) ka njoftuar se njësia A5 e Termocentralit Kosova A është rikthyer me sukses në operim në orët e mëngjesit të sotëm.
Sipas KEK, rikthimi i njësi A5 u bë pas sanimit të rrjedhjeve të paraqitura ditë më parë, duke përmbushur të gjitha kushtet teknike dhe ato të sigurisë për funksionim të rregullt.
Aktualisht, Termocentrali Kosova A operon me tri njësi gjeneruese aktive, duke siguruar prodhim të qëndrueshëm të energjisë elektrike për vendin.
KEK Sh.A. falënderon stafin teknik dhe të gjithë punonjësit e Termocentralit Kosova A për angazhimin profesional, reagimin e shpejtë dhe punën e palodhshme gjatë adresimit të situatës.
Korporata thekson se mbetet e përkushtuar ndaj operimit të sigurt, stabil dhe të përgjegjshëm, në shërbim të interesit publik dhe sigurisë energjetike të Kosovës.
Kjo njësi nuk ishte duke funksionuar nga e hëna e javës së kaluar.