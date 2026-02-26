Pas 27-vjetësh indetifikohen mbetjet mortore të të zhdukurit nga masakra e Kralanit

Janë identifikuar mbetjet mortore të Masar Imer Dushit, i zhdukur që nga prilli i vitit 1999 gjatë masakrës së Kralanit. Ai ishte vetëm 23 vjeç kur u ndalua nga forcat serbe dhe për 27 vjet konsiderohej i zhdukur. Sipas njoftimit të familjes Dushi, ceremonia e rivarrimit do të mbahet nesër, më 27 shkurt 2026, nën…

26/02/2026 09:37

Janë identifikuar mbetjet mortore të Masar Imer Dushit, i zhdukur që nga prilli i vitit 1999 gjatë masakrës së Kralanit. Ai ishte vetëm 23 vjeç kur u ndalua nga forcat serbe dhe për 27 vjet konsiderohej i zhdukur.

Sipas njoftimit të familjes Dushi, ceremonia e rivarrimit do të mbahet nesër, më 27 shkurt 2026, nën patronatin e Komunës së Klinës.

Homazhet do të zhvillohen nga ora 11:30 në shtëpinë e kulturës “Jehona e Dukagjinit”, ndërsa rivarrimi do të bëhet nesër në ora 14:00 në varrezat e dëshmorëve në vendin Kodra e Kuqe, në Zajm.

Familja do të presë ngushëllime, më 28 shkurt.

