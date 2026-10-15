Partia e Edi Ramës: Kushdo që ka dorë në këtë katrahurë, do ta paguajë, Shqipëria s’kthehet prapa

Partia Socialiste ka shpërndarë disa pamje nga protesta e dhunshme në Tiranë, duke dhënë mesazhin se ata që janë përgjegjës për dhunën do të mbajnë përgjegjësi. “Përgjegjësia para ligjit është e gjithsecilit dhe gjithkush që ka dorë në këtë katrahurë sigurisht që do paguajë. Shqipëria nuk do të kthehet më kurrë pas”. PS e kryeministrit…

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15/10/2026 17:05

Partia Socialiste ka shpërndarë disa pamje nga protesta e dhunshme në Tiranë, duke dhënë mesazhin se ata që janë përgjegjës për dhunën do të mbajnë përgjegjësi.

“Përgjegjësia para ligjit është e gjithsecilit dhe gjithkush që ka dorë në këtë katrahurë sigurisht që do paguajë. Shqipëria nuk do të kthehet më kurrë pas”.

PS e kryeministrit Edi Rama tha se “shqiptarët kurrë më nuk do të jenë pengje të së shkuarës”.

“E ardhmja është e Shqipërisë dhe shqiptarëve!”.

Protesta e nisur nga studentët ende është duke vazhduar në rrugët e Tiranës, ndërsa sot u zgjerua edhe në qytetet tjera.

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