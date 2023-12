Parker befason Wilderin, dominon ndeshjen

Një mbrëmje spektakolare në Arabinë Saudite ka parë disa përballje interesante.

Deontay Wilder dhe Joseph Parker luftuan kokë më kokë, por ishte Parker që ka shokuar të gjithë duke e fituar përballjen.

Ai fitoi me vendim unanim.

Parker e filloi më mirë meçin, duke i fituar katër raundet e para, pavarësisht se Wilder ishte favorit.

Raundi i katër ishte më shpërthyes me Parker që gjuajti një sesion të shpejtë goditjesh duke i shkaktuar probleme Wilder.

Dominimi i boksierit nga Zelanda e Re Vazhdoi edhe në raundet e tjera, me raundin e shtatë që pa Parkerin të dominonte edhe më shumë.

Wilder u rikthye në raundin e fundit, por nuk ishte e mjaftueshme.

Në përballjen e fundit ish-kampioni i botës në peshën e rëndë, Anthony Joshua, do të përballet me Otto Wallin në 12 raunde, me shpresën për të vendosur veten për një mundësi tjetër për titull kundër Tyson Fury ose Oleksandr Usyk.

