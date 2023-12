Paris Saint-Germain luan baras me Lillen, Zhegrova në disa raste i “turpëroi” parisienët Paris Saint-Germain ka luajtur baras me rezultat 1-1, në udhëtim ndaj Lille në kuadër të javës së 16-të në elitën e futbollit francez. Vendasit patën fillimisht dy raste të mira shënimi përmes Edon Zhegrovës, i cili nuk arriti ta gjejë dot rrugën e rrjetës. Mysafirët gjithashtu patën rastet e tyre me Dembelen dhe Vitinhan por…