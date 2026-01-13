Parashikimi i motit për të mërkurën

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 8-22 km/h. Temperaturat do të shënojnë ngritje të mëtejshme, me minimale që do të lëvizin prej -5 deri në -1°C, ndërsa ato maksimale prej 5 deri në 8°C. /MeteoKosova/

13/01/2026 23:49

