Parashikimi i motit për të mërkurën
Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 8-22 km/h. Temperaturat do të shënojnë ngritje të mëtejshme, me minimale që do të lëvizin prej -5 deri në -1°C, ndërsa ato maksimale prej 5 deri në 8°C. /MeteoKosova/
