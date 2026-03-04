Parashikimi i motit për sot
Mbi vendin tonë mot sot pritet të jetë i vranët, me intervale dielli. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të variojnë nga 0 deri 2°C në mëngjes dhe nga 14 deri 17°C gjatë ditës. Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-7 m/s.
