Parashikimi i motit për sot

Mbi vendin tonë mot sot pritet të jetë i vranët, me intervale dielli. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të variojnë nga 0 deri 2°C në mëngjes dhe nga 14 deri 17°C gjatë ditës. Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-7 m/s.

Lajme

04/03/2026 08:10

