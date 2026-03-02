Parashikimi i motit për nesër

02/03/2026 23:49

Kjo javë parashihet të vazhdojë me mot të mirë, me intervale të gjata me diell dhe me riga të pakta shi, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.

Nesër parashihet mot me vranësira të shpërndara dhe intervale me diell.

Temperaturat minimale do të sillen nga -1°C deri 2°C, ndërsa temperaturat maksimale nga 13°C – 17°C.

Era nga verilindja, me shpejtësi 1–6 m/s.

 

