Parashikimi i motit për javën e ardhshme, ngriten temperaturat Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë javës së ardhshme parashihet të ketë mot me kushte të qëndrueshme meteorologjike. Kjo si pasojë e masave të ajrit me presion të rritur atmosferik. Sipas njoftimit të IHMK, gjatë ditëve në vijim do të ketë më shumë orë me diell se gjatë javës së fundit.…