Parashikimi i motit për javën e ardhshme
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 6gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 11-23 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit dhe verilindjes, shpejtësia e së cilës mund të jetë nga 1-6m/s, transmeton KosovaPress.
Të hënën moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale: 1-4°C dhe ato maksimale: 18-23°C.
Ditën e martë mot do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat gjatë ditës vende-vende parashihen të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 – 6°C dhe ato maksimale: 16-19°C.
Të mërkurën moti do të mban me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-7°C dhe ato maksimale 12-15°C.
Ditën e enjte moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat vende-vende mund të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 2°C dhe ato maksimale 9 -12°C.
Të premten moti do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira parashihen në relievin malor. Temperaturat minimale do të jenë -2 deri 1°C dhe ato maksimale: 8- 11°C.