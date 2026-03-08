​Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Lajme

08/03/2026 21:08

Java e ardhshme parashihet të vazhdoj me mot të mire, intervale të gjata me diell dhe me riga të pakta shiu, (të hënën dhe të premten).

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale gjatë javës pritet të lëvizin ndërmjet -1°C dhe 3°C, ndërsa maksimalet e ditës do të sillen nga 13°C deri në 17°C.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes dhe jugperendimi të ndryshme.

Të hënën moti do të jetë i vranët dhe me intervale me diell.Vranësirat vende-vende mund te sjellin riga të dobëta shiu. Temperaturat minimale:0 deri 2°CTemperaturat maksimale: 13- 15°C. Era: Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-5m/s

Ditën e martë, në vendin tonë parashihet të jetë mot kryesisht me diell. Temperaturat minimale: -1 deri 2°C. Temperaturat maksimale: 13-17°C. Era: nga verilindja me shpejtësi 1-6m/s

E ndërkohë të mërkurën moti do të mbajë kryesshit me diell.Temperaturat minimale: 0 deri 2°C. Temperaturat maksimale: 15-18°C. Era: kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-7m/s.

Ndërsa, të enjtetn parashihet të jetë moti i vranët dhe me interval me diell. Temperaturat minimale:0 deri 3°C. Temperaturat maksimale: 15 deri 17°C. Era: nga verilindja 1-8m/s.

Po ashtu të premten moti pritet të mbanë i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale: 0 deri 2°C. Temperaturat maksimale: 13 deri 15°C

