​Parashikimi i motit për javën e ardhshme​

Në vendin tonë, gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot i ndryshueshëm, i vranët, intervale me diell dhe me reshje shiu. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se të hënën, moti do të jetë i vranët dhe vende – vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të jetë 0 deri 3 gradë celsius,…

Lajme

08/02/2026 18:11

Në vendin tonë, gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot i ndryshueshëm, i vranët, intervale me diell dhe me reshje shiu. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se të hënën, moti do të jetë i vranët dhe vende – vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të jetë 0 deri 3 gradë celsius, ato maksimale 6 deri 10°C.

Të martën moti do të mbajë i vranët dhe me intervale me diell. Sipas Institutit, në mëngjes parashihet të ketë ngrica. Temperaturat minimale do të jenë nga 1 deri 4°C, kurse ato maksimale nga 5 deri 9°C.

Ditën e mërkurë, moti do të jetë kryesisht i vranët dhe me intervale me diell. Ndërsa, temperaturat minimale do të jenë nga 1 deri 4°C, ato maksimale nga 9 deri në 12°C.

Të enjten, moti do të mbajë i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të jenë nga 2 deri 5°C, kurse ato maksimale nga 8 deri 12°C.

Edhe ditën e premte, moti do të jetë i vranët dhe me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri 5°C, kurse ato maksimale nga 6 deri 9°C.

Artikuj të ngjashëm

February 8, 2026

Aksident mes një veture dhe një motoçiklete në Gjakovë, Policia jep detaje

Lajme të fundit

Aksident mes një veture dhe një motoçiklete në Gjakovë, Policia jep detaje

Benita refuzon të shkoj në dasmën e Klodit dhe Elijonës

Mickoski: Nëse dikush kërkon dhënien e provimit të...

KEK shkyç nga operimi njësinë B1, thonë se...