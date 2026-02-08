Parashikimi i motit për javën e ardhshme
Në vendin tonë, gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot i ndryshueshëm, i vranët, intervale me diell dhe me reshje shiu. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se të hënën, moti do të jetë i vranët dhe vende – vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të jetë 0 deri 3 gradë celsius, ato maksimale 6 deri 10°C.
Të martën moti do të mbajë i vranët dhe me intervale me diell. Sipas Institutit, në mëngjes parashihet të ketë ngrica. Temperaturat minimale do të jenë nga 1 deri 4°C, kurse ato maksimale nga 5 deri 9°C.
Ditën e mërkurë, moti do të jetë kryesisht i vranët dhe me intervale me diell. Ndërsa, temperaturat minimale do të jenë nga 1 deri 4°C, ato maksimale nga 9 deri në 12°C.
Të enjten, moti do të mbajë i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të jenë nga 2 deri 5°C, kurse ato maksimale nga 8 deri 12°C.
Edhe ditën e premte, moti do të jetë i vranët dhe me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri 5°C, kurse ato maksimale nga 6 deri 9°C.