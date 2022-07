Parashikimi i motit mbi vendin tonë Sot në vendin tonë do të mbajë mot i nxehtë, me temperatura të larta. Sipas Institutit Hidrometeorologji, temperaturat maksimale do të lëvizin ndërmjet 28 dhe 31 gradë Celsius. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 9-15 gradë Celsius. Indeksi UV do të vazhdojë të mbetet i lartë dhe këshillat e IKSHP dhe të IHMK mbeten në fuqi,…