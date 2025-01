Parashikimi i motit për fundjavë, bien ndjeshëm temperaturat

Temperaturat në fundjavë do të pësojnë ulje të ndjeshme në territorin e Kosovës.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat gjatë ditëve të fundjavës do të lëvizin nga -5 deri në 2 gradë Celcius, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë i IHMK-së:

E shtunë – Moti parashikohet i vranët, me reshje bore. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -3°C deri -1°C, ndërsa maksimalet e ditës priten të jenë ndërmjet 0°C dhe 2°C. Do të fryjë erë nga veriu dhe veriperëndimi me shpejtësi 1-11 m/s.

E diel – Moti do të jetë kryesisht i vranët, me reshje të izoluara bore në disa zona. Temperaturat minimale do të jenë ndërmjet -5°C dhe -2°C, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet -2°C dhe 0°C. Era do të fryjë nga verilindja dhe veriperëndimi, me shpejtësi 1-9 m/s.

Këshillë nga IHMK-ja për pjesëmarrësit në komunikacion:

Ju këshillohet të tregoni kujdes të shtuar gjatë vozitjes dhe të përshtatni automjetet me kushtet atmosferike. Java e ardhshme parashihet me temperaturat tipike dimërore!/Lajmi.net/