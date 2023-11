Parashikimi i lajmi.net për shortin e Euro 2024, Shqipëria në grup me Serbinë dhe dy kombëtare të forta Shorti për grupet në Kampionatin Evropian do të hidhet të shtunën me fillim nga ora 18:00. Shqipëria do të mësojë kundërshtarët për aventurën në Evropian. Në studion e improvizuar të lajmi.net gazetari ka hedhur shortin për fazën e grupeve në “Euro 2024”. Sipas këtij shorit, Shqipëria do të përballet me Serbinë, Francën dhe Skocinë. Kujtojmë që…