Paralajmëron Shenoll Muharremi: Rritja e tarifave të rrymës do të shkaktojë një valë të re inflacioni

Shenoll Muharremi ka analizuar trendet e rritjes së energjisë, çmimeve të ushqimit dhe inflacionit në periudhën 2020-2025 në Kosovë.

Në krahasimet e bëra, Muharremi arriti në përfundimin se “rritja e tarifave të rrymës do të shkaktojë një valë të re inflacioni.”

“Sot çmimet janë shumë më të larta sesa në vitin 2021, kur kostoja e energjisë ishte e qëndrueshme. Në disa produkte ushqimore rritja e çmimeve ka kaluar 100%.Rritja e tarifave të rrymës do të shkaktojë një valë të re inflacioni. Një rritje shtesë e çmimeve të energjisë në vitin 2025, pas disa viteve inflacioni dhe çmimesh astronomike, do të provokojë dhe shkaktojë një valë të re të inflacionit. Kjo do të ndodhë përmbi gjithë inflacionin e akumuluar deri më tani.” – tha ai mes tjerash

Ai gjithashtu bëri thirrje që Zyra e Rregullatorit për Energji “të shqyrtojnë të gjitha opsionet dhe variantet tjera për të shmangur provokimin e një vale të re inflacioni e cila mundet me pas efekte tektonike në ekonomnë e lodhur kosovare.”